O influenciador Pedro Certezas debochou dos adversários do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025. Após cerimônia realizada pela Fifa, nesta quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso disputará a fase inicial no Grupo B, ao lado de PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

Ao saber da informação, Pedro Certezas compartilhou um vídeo nas redes sociais provocando os adversários e apontando o Botafogo como favorito. Na ocasião, o influenciador se mostrou confiante com uma possível classificação do Alvinegro para as oitavas de final do Mundial de Clubes de 2025.

- Tava vendo aqui o sorteio do Super Mundial, que meu time (Botafogo) tá, depois de ser campeão da Libertadores da América sábado passado. Ficamos com Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders. Uns falam grupo da morte, outros falam que é difícil. Mas o único time que tenho medo é o Seattle Sounders, porque junto com o Botafogo, foi campeão continental - iniciou o influenciador.

Além disso, Certezas atacou diretamente cada um dos clubes presentes no Grupo B do Mundial de Clubes. Apesar da confiança do influenciador, a chave foi classificada por muitos como a mais difícil dentre os brasileiros. Além do Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, também disputam o torneio.

- O PSG tem 50 anos. É mais novo que meu pai, como vou respeitar uma por** dessa? A porque trouxe Neymar, Mbappé e Messi, não conseguiram ser campeões (da Champions League) assim. Vou ter medo dessa m***? E não me venha com o Atlético de Madrid não. Time sem título de torneio continental eu nem olho na cara. Os caras fazem o mesmo jogo há vinte anos. O Seattle Sounders nada me convence que é time de futebol, é no máximo um time de hóquei no gelo. "Seattle Sounders" é nome de fast food? O maior time do clube é o Botafogo - concluiu.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)