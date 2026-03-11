O Botafogo foi eliminado da Libertadores após ser derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil (EQU), diante de um Nilton Santos repleto de torcedores alvinegros. No jogo de ida, disputado no Equador, as equipes ficaram em um empate por 1 a 1. Assim, a vitória classificou o time equatoriano para a fase de grupos e empurrou o Botafogo para a Sul-Americana.

Pedro Certezas, um dos principais influenciadores identificados com a torcida do Botafogo, apontou John Textor como o principal culpado pela eliminação. O torcedor cobrou contratações e apontou atitudes do proprietário que podem causar grandes problemas ao clube:

O Botafogo vinha de um bom resultado contra o Bangu, pela final da Taça Rio, onde conquistou o título, mas o desempenho do time não vem agradando os torcedores há algum tempo.

A expectativa era que o Glorioso conseguisse a classificação de forma tranquila, já que havia conquistado um bom resultado em Guayaquil. A eliminação aumentou a pressão por contratações e, consequentemente, sobre o proprietário da SAF, John Textor.

Botafogo perde em casa para o Barcelona-EQU e é eliminado na pré-Libertadores

O Botafogo iniciou a partida com maior posse de bola e tentando impor ritmo diante da torcida. A pressão era toda do time alvinegro, que perdeu duas boas chances com o ala Vitinho, dentro da área. O Barcelona-EQU fez o seu gol na sua primeira jogada de ataque. Deixando então a equipe do Botafogo fora da fase de grupos da Libertadores. Aos sete minutos, Rojas dominou pela direita e fez o cruzamento para a área. Martínez apareceu para escorar a bola e Céliz finalizou no canto direito do goleiro Léo Linck para fazer 1 a 0.

Próximos compromissos

O próximo adversário do Botafogo após a eliminação na Libertadores não será nada fácil: o Flamengo. O jogo acontecerá no sábado, às 20:30h (horário de Brasília), com mando de campo do Fogão. Os confrontos seguintes serão contra Palmeiras, Bragantino, Athletico-PR e Mirassol, todos válidos pelo Brasileirão.

