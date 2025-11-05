Lance de titular do Corinthians contra o Bragantino chama atenção: 'Pecado'
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
O Bragantino saiu na frente do placar contra o Corinthians em confronto, desta quarta-feira (5), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, pela 32ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, o Timão teve uma oportunidade clara para marcar, que surgiu nos pés de Breno Bidon.
O cronômetro marcava 16 minutos, quando o meia do timão arriscou um chute de fora da área e o arremate acertou o travessão do goleiro Cleiton. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians elogiaram o lance do jogador e lamentaram a ausência do gol. Veja a repercussão abaixo:
