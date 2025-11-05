menu hamburguer
Lance de titular do Corinthians contra o Bragantino chama atenção: 'Pecado'

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
19:52
Elenco do Corinthians em campo para partida contra o RB Bragantino (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraElenco do Corinthians em campo para partida contra o RB Bragantino (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O Bragantino saiu na frente do placar contra o Corinthians em confronto, desta quarta-feira (5), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, pela 32ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, o Timão teve uma oportunidade clara para marcar, que surgiu nos pés de Breno Bidon.

O cronômetro marcava 16 minutos, quando o meia do timão arriscou um chute de fora da área e o arremate acertou o travessão do goleiro Cleiton. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians elogiaram o lance do jogador e lamentaram a ausência do gol. Veja a repercussão abaixo:

