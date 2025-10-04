menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Internautas vão à loucura com Fluminense de Zubeldía: ‘Guardiola’

Tricolor vence Atlético Mineiro no Maracanã

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
20:22
Zubeldía em treinamento no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía em treinamento no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Após o segundo gol do Fluminense contra o Atlético-MG, houve uma explosão de comentários enaltecendo o recém-chegado técnico tricolor, Zubeldía. O ex-São Paulo está conquistando a torcida do Flu e caminha rumo a sua segunda vitória no comando técnico do Fluminense. Os gols da vitória parcial foram marcados por Samuel Xavier (1º tempo), Kevin Serna e Keno (2º tempo).

Fluminense conta com força no Maracanã para vencer Atlético-MG

✍️Texto de Pedro Brandão

Depois do empate amargo por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, quando sofreu o gol de empate no último lance, o Tricolor chega embalado pela boa campanha como mandante. Jogando no Maracanã pelo Brasileirão, o time soma 72,7% de aproveitamento: são 11 partidas, com 7 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, além de 16 gols marcados e apenas 10 sofridos diante da torcida.

O desempenho em casa contrasta com as dificuldades como visitante. Fora do Rio, o aproveitamento despenca para 33,3%, com apenas três vitórias em 13 jogos, além de 21 gols sofridos. Essa diferença reforça o peso do fator Maracanã para o time de Luis Zubeldía, que segue invicto desde que assumiu o comando técnico.

Canobbio, do Fluminense, disputa lance com jogador do Atlético-MG no Maracanã pelo Brasileiro ( Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
