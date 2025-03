PC Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo analisou o polêmico gol de Bruno Henrique contra o Vasco no Maracanã. O especialista em arbitragem apontou enorme dificuldade para definir o lance, criticando as câmeras escolhidas, a qualidade da imagem, a ausência do processo de construção da linha e a espessura da linha. Além disso, foi discutida a rapidez com que o lance foi analisado, totalizando um minuto e 16 segundos do momento do gol até a bola voltar a rolar.

continua após a publicidade

➡️ Renato Maurício Prado critica escolha de Filipe Luís: ‘Pra quê?’

- A análise deve ser feita no momento do chute do Arrascaeta, a bola é desviada no João Victor, mas a análise deve ser no toque do Arrascaeta. Eu gostaria de chamar atenção para a posição da bola. De acordo com a regra, o VAR sempre deve buscar o primeiro impacto da bola e na imagem que foi fornecida para a transmissão, não dá para ter certeza. Outra câmera deveria ter sido utilizada. Visualmente a impressão é de impedimento, o Bruno Henrique está a frente do João Victor - argumentou PC Oliveira sobre o gol.

- A FERJ deveria mostrar todo o processo de construção da linha. Seria mais fácil de visualizar quais jogadores foram usados como referencial. Além de tudo, a checagem foi muito rápida para os parâmetros brasileiros. Normalmente em lances difíceis assim, há uma certa demora na análise.- sugeriu PC.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte