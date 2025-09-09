PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico em Bolívia x Brasil

O Brasil saiu atrás do placar no confronto contra a Bolívia, desta terça-feira (9), em El Alto, na altitude de 4.100 metros, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O gol do time boliviano aconteceu na reta final do primeiro tempo, de pênalti, marcado por Bruno Guimarães. O especialista Paulo César Oliveira analisou o lance.

Durante a transmissão da partida, pela GE TV, o narrador Jorge Iggor revelou que o especialista de arbitragem dos canais Globo concordou com a marcação. A penalidade foi marcada pelo árbitro Cristián Garay, do Chile, aos 48 minutos, após uma revisão no VAR.

O lance foi marcado por detalhes. Bruno Guimarães realizou um bote no lateral Roberto, dentro da área, e acabou tocando no pé do jogador adversário. O choque fez o atleta cair no chão e o impossibilitou de continuar a jogada. A falta gerou a penalidade, que foi cobrada por Miguelito, no canto direito de Alisson, sem chances para o goleiro. Veja o lance polêmico abaixo: