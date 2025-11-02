Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto e protagonizaram mais uma grande disputa no final de semana. Muitos rubro-negros reagiram à vitória do Verdão contra o Juventude, neste domingo (2).

continua após a publicidade

Muitos torcedores do Flamengo ligaram o secador, mas o Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. A partida no Alfredo Jaconi teve domínio do Verdão, mesmo com Abel Ferreira entrando com um time alternativo.

➡️Torcida do Palmeiras se rende a jogador contra o Juventude: 'Maior da história'

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo comentaram o duelo entre Juventude x Palmeiras, que deu a liderança para o Alviverde novamente. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Palmeiras e Flamengo disputam títulos da Libertadores e do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a reação da torcida do Flamengo com a vitória do Palmeiras no Brasileirão

Como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

continua após a publicidade

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo tem 64 pontos, e o Palmeiras lidera com 65. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.



