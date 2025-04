PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em São Paulo x Santos

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo (20), no Morumbis, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico, Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem dos canais Globo, apontou um erro grave da arbitragem chefiada por Wilton Pereira Sampaio.

O lance específico aconteceu durante a segunda etapa do clássico. Aos 28 minutos, o atacante Matheus Alves, do São Paulo, foi derrubado na área por conta de um toque do goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Em campo, a arbitragem deixou seguir o lance. O árbitro de vídeo também não interferiu no julgamento.

Para PC Oliveira, determinada situação configurou um erro. Conforme divulgado pelo narrador Luis Roberto, durante a transmissão, o especialista entendeu que o contato de Brazão no atacante adversário com o pé foi faltoso.

- Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, entendeu que aconteceu um pênalti no lance. Agora, estamos monstrando essa imagem, em que o pé do goleiro está acima da situação de jogo, e acerta a canela do Alves - informou.

Lance polêmico destacado por PC Oliveira em São Paulo x Santos(Foto: Reprodução)

São Paulo x Santos

Mesmo com a polêmica, o São Paulo conseguiu confirmar a vitória sobre o Santos, neste domingo (20), no Morumbis. Com o resultado, o tricolor paulista assumiu a x colocação. Por outro lado, o alvinegro pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para isso acontecer, o Bahia ou o Vitória precisam vencer na rodada. As equipes enfrentam respectivamente o Ceará e o Fluminense.