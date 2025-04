O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1, neste sábado (20), no Morumbis, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a partida foi marcada por mais uma polêmica de arbitragem referente a um pênalti marcado a favor da equipe alvinegra. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance! analisou a jogada.

A penalidade foi marcada nos acréscimos do primeiro tempo do confronto. Apesar das reclamações sobre a penalidade, feitas por parte da torcida do São Paulo, Caravina concordou com a decisão da arbitragem em campo.

Na jogada, o lateral Leo Godoy, do Santos, tenta cabecear a bola para o meio da área, mas acaba acertando a mão de Enzo Díaz, do São Paulo, que se encontrava aberta na área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio não hesitou ao marcar a penalidade. O árbitro de vídeo também não foi acionado.

- A bola acaba pegando na mão do defensor do São Paulo dentro da Área. Vejam que a mão do Enzo está muito aberta, isso é considerada antinatural para o jogo. E por isso a infração. Pênalti, sem cartão. Acertou a Arbitragem - disse o especialista.

São Paulo x Santos

Mesmo com a polêmica, o São Paulo conseguiu confirmar a vitória sobre o Santos, neste domingo (20), no Morumbis. Com o resultado, o tricolor paulista assumiu a x colocação. Por outro lado, o alvinegro pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para isso acontecer, o Bahia ou o Vitória precisam vencer na rodada. As equipes enfrentam respectivamente o Ceará e o Fluminense.

