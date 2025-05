PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Botafogo x Estudiantes

A vitória do Botafogo contra o Estudiantes por 3 a 2, nesta quarta-feira (14), foi marcada por uma polêmica de arbitragem. No segundo tempo, o árbitro Juan Benítez assinalou um pênalti para o clube argentino. O comentarista Paulo César de Oliveira discordou da decisão.

- O Paulo César de Oliveira, nosso especialista em assuntos de arbitragem, não daria o pênalti. Ele disse que o árbitro foi extremamente rigoroso - trouxe o narrador Gustavo Villani durante a transmissão.

Como foi Botafogo x Estudiantes

Precisando da vitória para depender apenas de si para avançar na Libertadores, o Botafogo começou em cima do Estudiantes. Alex Telles explorava bem a ala esquerda e se entendia bem com Cuiabano mais à frente. Na direita, Artur era agudo e veloz. Rwan Cruz e Igor Jesus concentravam a atenção dos defensores argentinos pelo meio.

O Estudiantes, por sua vez, nitidamente veio ao Rio disposto a jogar no erro do Botafogo. E a estratégia se demonstrou adequada ao longo de quase todo o primeiro tempo. Os avanços de Meza pela direita e a participação frequente de Alario no entrada da área deixavam o estádio Nilton Santos em apreensão a cada contragolpe.

Mas a insistência em buscar o gol por méritos próprios, e não por erros dos outros, acabou sendo premiada. Aos 42, Artur, deslocado na esquerda, recebeu na entrada da área e chutou cruzado; a bola ganhou status de cruzamento rasteiro e Rwan Cruz apareceu no segundo pau para abrir o marcador.

Mesmo vencendo, o Botafogo não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando no segundo tempo. E ampliou o marcador logo aos 6, quando Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda e Igor Jesus, num misto de cabeceio com "ombrada", mandou para o gol quando Mansilla saía todo atabalhoado para cortar.

O gol tão cedo parecia ser um sinal de que o time carioca teria um pouco de tranquilidade até o fim. Mas aí surgiu Palacios: aos 16, o atacante descontou de pênalti, e aos 32 empatou em chute rasteiro após corte errado de Jair. A partida ficou tensa como nunca ficara. Aí Marlon Freitas fez grande lançamento para Artur, que chutou com muita categoria para garantir a vitória do Botafogo.