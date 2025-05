Com emoção até o fim, e com Artur fazendo sua melhor partida desde que chegou ao clube, o Botafogo bateu o Estudiantes por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (14) e se manteve vivo na busca por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Rwan Cruz, Igor Jesus e Artur marcaram para o alvinegro, enquanto Palacios marcou os gols argentinos. Com o resultado, o Botafogo se mantém na 3ª colocação do Grupo A, mas depende apenas de si para avançar.

Como foi Botafogo x Estudiantes

Precisando da vitória para depender apenas de si para avançar na Libertadores, o Botafogo começou em cima do Estudiantes. Alex Telles explorava bem a ala esquerda e se entendia bem com Cuiabano mais à frente. Na direita, Artur era agudo e veloz. Rwan Cruz e Igor Jesus concentravam a atenção dos defensores argentinos pelo meio.

O Estudiantes, por sua vez, nitidamente veio ao Rio disposto a jogar no erro do Botafogo. E a estratégia se demonstrou adequada ao longo de quase todo o primeiro tempo. Os avanços de Meza pela direita e a participação frequente de Alario no entrada da área deixavam o estádio Nilton Santos em apreensão a cada contragolpe.

Mas a insistência em buscar o gol por méritos próprios, e não por erros dos outros, acabou sendo premiada. Aos 42, Artur, deslocado na esquerda, recebeu na entrada da área e chutou cruzado; a bola ganhou status de cruzamento rasteiro e Rwan Cruz apareceu no segundo pau para abrir o marcador.

Mesmo vencendo, o Botafogo não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando no segundo tempo. E ampliou o marcador logo aos 6, quando Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda e Igor Jesus, num misto de cabeceio com "ombrada", mandou para o gol quando Mansilla saía todo atabalhoado para cortar.

O gol tão cedo parecia ser um sinal de que o time carioca teria um pouco de tranquilidade até o fim. Mas aí surgiu Palacios: aos 16, o atacante descontou de pênalti, e aos 32 empatou em chute rasteiro após corte errado de Jair. A partida ficou tensa como nunca ficara. Aí Marlon Freitas fez grande lançamento para Artur, que chutou com muita categoria para garantir a vitória do Botafogo.

O que vem pela frente

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 9 pontos, mesma pontuação do Estudiantes, que segue na frente por causa do saldo (4 a 2). A liderança é da Universidad de Chile, que tem 10. Na última rodada do Grupo A, o time alvinegro recebe os chilenos, enquanto os argentinos jogam em casa com o lanterna Carabobo, que tem apenas 1 ponto e já está eliminado. Os dois jogos acontecem em 27 de maio.

Artur teve boa atuação pelo Botafogo diante do Estudiantes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 ESTUDIANTES

5ª RODADA - LIBERTADORES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 14 de maio de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Rwan Cruz (42'/1ºT); Igor Jesus (6'/2ºT), Palacios (16'/2ºT), Palacios (32'/2ºT), Artur (39'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Ascacíbar, Arzamendía, Meza (EST); Cuiabano (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Jeffinho); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano; Rwan Cruz (Nathan Fernandes), Artur (Danilo Barbosa) e Igor Jesus.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Matías Mansilla; Meza, Boselli (Cetré), Núñez e Arzamendía (Burgos); Rodríguez, Ascacibar, Gabriel Neves e Sosa (Farías); Palacios e Alario (Luciano Gimenez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)