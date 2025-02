PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Flamengo x Botafogo

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), em jogo que ficou marcado por uma polêmica de arbitragem no Maracanã. Jogadores do Alvinegro se revoltaram com a não expulsão de Nico De La Cruz após o uruguaio acertar o rosto de Matheus Martins. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira afirmou que o meia deveria ter recebido cartão vermelho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele deu uma cotovelada no rosto do Matheus Martins, movimento dissociado da disputa de bola - analisou o comentarista de arbitragem da Globo.

O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, e Bruno Mota Correia deu um cartão amarelo a De La Cruz. Na entrevista no intervalo, Matheus Martins reclamou do árbitro não ter ido ao VAR. A etapa inicial terminou empatada em 0 a 0, e o Flamengo marcou no início do segundo tempo, com gol do zagueiro Léo Ortiz após assistência do lateral Danilo.