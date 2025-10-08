PC Oliveira analisa polêmica de Mirassol x Fluminense, e Eric Faria discorda ao vivo
Equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (8), pela 13ª rodada do Brasileirão
O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Mirassol, desta quarta-feira (8), no José Maria de Campos Maia, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o jornalista Eric Faria discordou do especialista Paulo César de Oliveira sobre uma decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.
A polêmica aconteceu aos 31 minutos, quando o Fluminense teve um gol anulado. Na ocasião, Lucho Acosta marcou após um contra-ataque fulminante da equipe do técnico Zubeldía. Contudo, o lance foi anulado por conta de uma falta no início da jogada. O contato faltoso foi identificado pelo VAR.
- O Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, que é a opinião especializada para lances assim, viu falta clara - disse o narrador Gustavo Villani.
- Guga, eu tenho maior respeito pelo PC, ele é opinião máxima em questão de arbitragem nas nossas transmissões, mas eu me permito discordar. Esse tipo de lance tem que deixar o jogo seguir. Isso impactou no resultado do jogo, era um gol do Fluminense antes do gol do Mirassol. O árbitro viu o lance, permitiu que a jogada decorresse e saiu o gol. A questão da justiça já fica meio nublada para mim nesse momento - retrucou Eric Faria.
Mirassol x Fluminense
O jogo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. O Fluminense teve boas oportunidades principalmente com a velocidade de Keno pela esquerda e Canobbio pela direita. Aos 31 minutos, Lucho Acosta chegou a balançar as redes após jogada que começou com Canobbio e passou por Keno, mas o VAR anulou o gol por falta do uruguaio em Danielzinho na origem do lance.
A resposta do Mirassol veio rapidamente. Aos 36 minutos, após erro de passe de Samuel Xavier no meio, Alesson puxou contra-ataque e cruzou para Guilherme Marques, que acertou um belo voleio para abrir o placar.
O Fluminense voltou melhor no segundo tempo e empatou aos 10 minutos com uma jogada ensaiada. Após escanteio cobrado por Renê, Acosta cruzou na segunda trave, Freytes escorou de cabeça, e Martinelli finalizou com categoria.
O duelo seguiu equilibrado e com muitas faltas — foram 22 no total, além de 7 cartões distribuídos. Mas foi o Mirassol quem aproveitou a chance decisiva. Aos 37 minutos, após erro de Freytes na saída de bola, Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou antes da bola sair pela linha de fundo, e Negueba apareceu para empurrar para o gol e garantir a vitória.
Com o resultado, o Mirassol sobe na tabela e se afasta da zona de rebaixamento. Já o Fluminense segue em situação complicada e acumula mais um tropeço fora de casa.
