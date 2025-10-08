menu hamburguer
Fluminense

Zubeldía toma decisão importante em escalação do Fluminense contra Mirassol

Mesmo com Cano disponível, o treinador optou pela sequência de John Kennedy

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
20:05
Zubeldía comanda o Fluminense contra o Sport (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
imagem cameraZubeldía comanda o Fluminense contra o Sport (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
O Fluminense está escalado para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (8), no estádio José Maria de Campos Maia, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador Luis Zubeldía optou pela permânencia de John Kennedy na equipe titular, mesmo com Germán Cano à disposição.

Além disso, o técnico escolheu Keno para substituir Kevin Serna que está servindo a Seleção da Colombia.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e John Kennedy.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

John Kennedy em ação em Sport x Fluminense
John Kennedy em ação em Sport x Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Mirassol também está escalado para a partida:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme, Alesson e Christian.

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X FLUMINENSE
13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

