O Fluminense está escalado para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (8), no estádio José Maria de Campos Maia, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador Luis Zubeldía optou pela permânencia de John Kennedy na equipe titular, mesmo com Germán Cano à disposição.

Além disso, o técnico escolheu Keno para substituir Kevin Serna que está servindo a Seleção da Colombia.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e John Kennedy.

John Kennedy em ação em Sport x Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Mirassol também está escalado para a partida:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme, Alesson e Christian.

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).