PC Oliveira analisa polêmica de Atlético-MG x São Paulo e jornalistas discordam ao vivo

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Uma das principais polêmicas da rodada foi o gol marcado por Paulinho em Atlético-MG x São Paulo, na última quinta (12). O técnico Luis Zubeldía se revoltou com o lance e pediu toque de mão do atacante na jogada. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira concordou com a decisão de campo e foi rebatido por jornalistas no "Troca de Passes".

- Por todos os ângulos que eu analisei, eu não tenho convicção, não tem uma imagem conclusiva que mostra o toque no braço do Paulinho. Tem que analisar o ponto de contato. Se o VAR não tiver uma câmera conclusiva, vale a decisão de campo. É um lance extremamente difícil, mas eu não consigo cravar que a bola bateu no braço - analisou PC de Oliveira.

- Para mim é muito claro o toque no braço, a bola bate e desce na barriga. Se ela batesse só na barriga, não cairia, iria para frente - discordou o apresentador Felipe Diniz.

- Eu fiquei com a convicção do toque de mão também, observando a rotação da bola. Não é só a trajetória, ela tem uma ligeira mudança na rotação dela, entre o desvio na cabeça do Alan Franco e o toque na mão do Paulinho - comentou Carlos Eduardo Mansur.

O gol de Paulinho foi o segundo do Atlético-MG, que deu a vitória à equipe de Gabriel Milito. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía se revoltou com a situação, deu socos na placa de patrocinadores do Brasileirão e discutiu com um repórter na coletiva de imprensa sobre o lance.