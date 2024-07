Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 01:33 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía ficou revoltado com a arbitragem da derrota do São Paulo para o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), e esbravejou na coletiva de imprensa. Veja no vídeo acima!

O argentino chegou a se levantar durante a entrevista, discutiu com um repórter e demonstrou, de forma veemente, seu descontentamento.

- Você viu a mão no segundo gol? Você viu a mão? O que você estava fazendo no Twitter? Estava escrevendo e não viu as imagens? Com todo respeito, abra o Twitter? Não tem problema, fico aqui a noite inteira. Primeira jogada (Luiz Gustavo) não faz falta, dão falta para o Atlético bater. Segunda jogada: claramente pega na mão, no corpo e depois entra. A minha pergunta é: como não vou ficar nervoso? Mas se você trabalha na televisão, não viu, o que fazia nos últimos 40 minutos? - argumentou o treinador.

- As duas jogadas são muito notórias, e as duas jogadas terminam em gol. Então, por que estou irritado? Por que estou mal? Por causa da injustiça. A injustiça do VAR não ter visto a mão. A injustiça do árbitro inventou uma falta literal. Então, essas coisas me irritam muito, porque são de manual. Completou Zubeldía.

São Paulo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O comandante tricolor também elogiou a atuação da equipe na partida desta quinta-feira (11), na Arena MRV.

- Eu entreguei um bom espetáculo, a equipe jogou bem. Não tenho nada para falar dos meus jogadores. Porém, foi uma grande injustiça -finalizou o treinador.

O São Paulo está na 5 colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos conquistados. O time paulista encara o Grêmio na próxima quinta-feira (17), às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada da competição.