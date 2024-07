PC Oliveira analisa pênaltis em São Paulo x Botafogo e diz como árbitro deveria agir

Paulo César de Oliveira comentou lances de pênalti em São Paulo x Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre São Paulo e Botafogo, na última quarta-feira (24), contou com dois pênaltis marcados ainda no primeiro tempo, no Morumbi. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira concordou com as marcações, mas disse como o árbitro Felipe Fernandes deveria agir na segunda penalidade.

- O Bastos vai para a disputa que já estava perdendo, a bola já tinha passado. A ação dele é no rosto do Ferreirinha, para tentar impedir o avanço do adversário. Pênalti bem marcado. Se o zagueiro estivesse com a posse e usasse o braço para proteger, seria diferente - disse PC de Oliveira.

- O Wellington não está disputando a bola, fez uma ação de bloqueio, com o braço levantado, ampliando o espaço do corpo. O Felipe Fernandes poderia ter marcado a infração no campo. O VAR corretamente recomendou a revisão e o pênalti foi bem marcado - completou o ex-árbitro, no "sportv".

Comentarista do jogo no "Premiere", Lédio Carmona discordou da primeira penalidade, marcada para o São Paulo. Os clubes empataram em 2 a 2 no Morumbi, com gols de Lucas Moura e Ferreirinha para o Tricolor, e Tiquinho Soares e Cuiabano para o Botafogo.