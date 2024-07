Jornalista da Globo discorda de pênalti marcado em São Paulo x Botafogo: ‘Controverso’

São Paulo x Botafogo teve dois pênaltis no primeiro tempo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 20:11 • São Paulo (SP)

O jogo entre São Paulo e Botafogo, nesta quarta-feira (24), começou movimentado, com pênaltis para os dois lados. No entanto, para Lédio Carmona, o primeiro, a favor do Tricolor não deveria ser marcado. O comentarista da Globo analisou o lance na transmissão do "Premiere".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É um lance polêmico, controverso. Essa penalidade várias vezes não é marcada, é uma questão de critério, interpretação, algumas vezes é. Mas, na minha opinião, não é lance para pênalti - comentou Lédio Carmona.

O lance ocorreu logo aos três minutos, com uma disputa de bola do zagueiro Bastos com o atacante Ferreirinha dentro da área. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou a penalidade em campo. Lucas Moura cobrou e converteu, abrindo o placar para o São Paulo.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Aos sete minutos, o Botafogo reclamou de um pênalti após toque da bola no braço de Wellington. Dessa vez, o árbitro não assinalou o pênalti em campo, mas marcou a infração após ser chamado pelo VAR. Tiquinho Soares bateu e deixou tudo igual. O Alvinegro ainda virou no primeiro tempo, com Cuiabano.