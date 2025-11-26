Palmeiras ou Flamengo? Paulo Nunes crava quem será o campeão

Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro em 2025. Depois de mais uma rodada favorável ao Rubro-Negro, a briga parece que se encaminha para o fim. Ex-jogador dos dois clubes, Paulo Nunes cravou quem será o campeão.

continua após a publicidade

- Quarta-feira (contra o Ceará) o Flamengo é campeão. É o jogo do título - cravou Paulo Nunes, durante o programa "Segue o Jogo", da Globo.

➡️Lesão de jogador em Atlético-MG x Flamengo repercute: 'Logo agora'

A briga pelo Brasileirão está mais para o Rubro-Negro, mas Palmeiras e Flamengo ainda tem uma final de Libertadores pela frente. Paulo Nunes preferiu ficar em cima do muro em relação a decisão do dia 29 de novembro.

- Essa pergunta (Quem vence a Libertadores?) eu estou tendo todos os dias. Eu sei que ficarei muito feliz lá em Lima, mas também ficarei triste, com o que quer que aconteça - disse Paulo Nunes.

continua após a publicidade

Palmeiras e Flamengo seguem na luta pelo título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

continua após a publicidade

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.