Facincani desabafa após Grêmio x Palmeiras e projeta final contra o Flamengo

O jornalista Felippe Facincani se revoltou com derrota do Palmeiras para o Grêmio, na última terça-feira (25), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, o comunicador criticou a postura da equipe nas últimas rodadas e pediu mudanças para a final da Copa Libertadores.

— De novo o Palmeiras teve uma atuação patética em um jogo que se desenhava fácil. A equipe começou jogando de forma leve, o que foi até inesperado, ao compararmos com as últimas partidas. É um campeonato que o clube investiu R$ 700 milhões para brigar pelo título. Mas em cinco jogos, a equipe derreteu e deixou escapar um título que estava na mão — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O Palmeiras era líder e tinha a faca e o queijo na mão. Mas, simplesmente, pegou o Campeonato Brasileiro e colocou no lixo. Colocou na privada e deu descarga. É uma vergonha. Fico sem palavras. É desrespeito com o torcedor. Vai precisar de uma mudança radical para sábado (final da Libertadores — concluiu.

A derrota diante do Grêmio ainda não terminou com as chances do Palmeiras no Brasileirão. Isso porque, o Flamengo empatou com Atlético-MG. Apesar disso, o Alviverde terminou a 36ª rodada a cinco pontos atrás do líder.

Como foi Grêmio x Palmeiras?

O Palmeiras entrou em campo sem peso, com seu time alternativo, já que os titulares foram poupados para a disputa da final da Libertadores, no sábado (29). Com isso, os jogadores de Abel Ferreira iniciaram a partida de forma leve, pressionando os donos da casa e com espaço para trocar passes em seu campo de ataque.

E não demorou para a primeira chance aparecer. Aos 4 minutos, Felipe Anderson arriscou e obrigou o zagueiro adversário e mandar para escanteio. Na cobrança, Benedetti cabeceou por cima do gol. O Palmeiras estava disposto a sufocar o Grêmio. Aos 8, Jefté quase abriu o marcador em chute cruzado que tirou tinta da meta defendida por Volpi.

Aos 16, o Grêmio respondeu com Edenílson, que obrigou Lomba a segurar. Mas, aos 23, foi o Palmeiras que abriu o placar em Porto Alegre, com Facundo Torres. Jefté iniciou a jogada pela esquerda e tocou à frente para Sosa, que cruzou para encontrar o uruguaio sozinho na pequena área para cabecear para o fundo da meta gremista.

Apesar de ser o time reserva do Palmeiras, os jogadores demonstravam muita organização e entrosamento em campo. Com isso, o time paulista seguia na busca por ampliar o placar. Depois, Sosa, Felipe Anderson e Facundo Torres assustaram o goleiro adversário, enquanto Dodi obrigou Lomba a trabalhar aos 41. Mas aos 47, apesar da pressão palmeirense, o Grêmio foi para o intervalo com empate. Amuzu. Após cobrança de lateral de Marcos Rocha, Wagner Leonardo escorou de cabeça e o camisa 9 completou.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com um pouco mais de confiança, enquanto o Palmeiras encontrava um pouco de dificuldade para trabalhar a bola. Aos 12 minutos, um lance juvenil de na grande área garantiu a virada gremista. Marcos Rocha cruzou rasteiro, e Carlos Vinícius foi cercado por Benedetti e Aníbal Moreno, que derrubou o jogador. Na cobrança de pênalti, Carlos Vinícius acertou o canto direito de Lomba, que foi para o lado oposto.

O jogo passou a ficar novamente equilibrado na metade da etapa complementar. Em busca de voltar para o jogo, Abel colocou Bruno Rodrigues e Luighi para tentar deixar o Verdão mais agressivo no ataque. Aos 25, Facundo Torres teve a chance de fazer o segundo após receber cruzamento de Jefté, mas mandou por cima da meta.

Aos 34, Giay derrubou Arthur Melo dentro da área e arbitragem não só assinalou pênalti como também expulsou o lateral alviverde. Na cobrança cinco minutos depois, Willian cobrou no canto direito e deslocou Lomba para ampliar. Aos 49, o Palmeiras ainda não tinha desistido e buscou mais um gol. Benedetti, que fez uma boa partida, aproveitou cruzamento de Allan para dar números finais ao duelo.