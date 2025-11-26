Torcedor do Flamengo larga emprego para ir à final da Libertadores: 'Sonho'

O Flamengo decide a final da Copa Libertadores, neste sábado (29), em Lima, no Peru, contra o Palmeiras. Para a ocasião, o Lance! ouviu a história do torcedor Jefferson Luiz Lopes Costa, que largou o emprego para conseguir realizar o sonho de ver o clube na final do torneio continental.

A missão é difícil. Cerca de cinco mil quilômetros separam a cidade do Rio de Janeiro do palco da decisão da Libertadores. O meio de transporte escolhido por Jefferson para chegar ao destino foi o ônibus. Ao todo, serão dez dias de viagem.

O ponto de partida? O Maracanã. A caravana do torcedor saiu do estádio na última segunda-feira (24), e a previsão de chegada a Lima, no Peru, é na sexta-feira (28), às vésperas da decisão. Para conseguir os dias necessários da viagem, Jefferson pediu demissão do trabalho como vendedor.

— Abdiquei simplesmente do meu trabalho e pedi demissão para poder realizar esse sonho. Meu chefe disse que não ia ter como me liberar os 10 dias que eu precisava para ir de ônibus, então eu decidi pedir demissão e largar tudo para realizar esse sonho — iniciou o torcedor, antes de completar.

— Sou muito pela oportunidade de trabalho, mas esse é o maior sonho da minha vida e eu não podia deixar passar. Em 2022, na final contra o Athletico eu cheguei a comprar o ingresso, mas não consegui ir. Aí prometi a mim mesmo que na próxima final eu estaria lá — concluiu.

A demissão, juntada a barreira financeira para conseguir realizar a viagem, fez Jefferson ser criativo. Ele contou com a ajuda de amigos e das redes sociais para conseguir promover uma rifa. Ao todo, o torcedor vendeu 100 números, cada um custando R$ 10, tendo como valor total R$ 1000. O prêmio? Não poderia ser diferente, uma camisa do Flamengo.

E a viagem?

Cinco dias separam Jefferson da cidade de Lima. Durante o período, ele irá passar por São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bolívia, até chegar no Peru, para assistir a final da Libertadores. Diante da prova de resistência, o torcedor aposta em boas horas de sono, uma alimentação na base de biscoitos e macarrão instantâneo, no poder da amizade e no desejo de ver a decisão.

— A viagem tá super tranquila, estou viajando com meu amigo Pedro e já conheço uma galera que tá no ônibus também e o clima é de total confiança, sabemos que esse é um dos se não o jogo mais importante dos últimos 10 anos do Flamengo. Além de se tratar de uma revanche, esse jogo vai consagrar o primeiro time tetracampeão da Libertadores — relatou Jefferson, antes de acrescentar.

— Sobre as dificuldades, única diferença dessa caravana para as outras são os dias de viagem. Mas em relação à alimentação e horas de sono, dá para dormir de boa e se alimentar como der, tudo para não morrer não (risos). O que importa é acompanhar o Flamengo onde ele estiver — concluiu.

Café da manhã de Jefferson, torcedor do Flamengo, durante viagem para Lima, no Peru (Foto: Arquivo pessoal)

Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores

A decisão continental acontece neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Jefferson se mostrou confiante para o confronto. Como um bom flamenguista, ele acredita na força do elenco e na fé em São Judas Tadeu para retornar ao Rio de Janeiro como campeão da Libertadores.

— Espero que o Flamengo jogue como o Flamengo, futebol de imposição e buscando a vitória desde o primeiro minuto de jogo. Gostaria de dar um recado: joguem por nós, que vamos da vida por vocês. São dias na estrada, largando trabalho, família e tudo só para tá junto do clube. Que São Judas Tadeu nos abençoe, e que possamos sair de campo com o título para fechar o ano com chave de ouro. E já aviso, vou tatuar algo relacionado a libertadores e com o nome e minuto de quem fizer o gol do título — finalizou.