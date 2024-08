PC de Oliveira aponta erro na anulação de gol do Palmeiras em partida contra o São Paulo

PC de Oliveira analisa gol anulado do Palmeiras em partida contra o São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 22:40 • Rio de Janeiro

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, deste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi a anulação do gol de Lázaro, do alviverde, no segundo tempo por um impedimento de Flaco López. Após a partida, o especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira entendeu como errada a intervenção do VAR na marcação.

No lance, o camisa 42 do alviverde, em impedimento, estava no campo de visão do goleiro Rafael, porém na interpretação do comentarista dos canais Sportv, ele não interfere no movimento de defesa. Assim, PC aponta a anulação do gol por este motivo como errada.

- O tempo todo a revisão só mostra o ângulo por trás do gol e está imagem parece que o Flaco Lopez está interferindo diretamente na ação do goleiro Rafael. Contudo, ao analisarmos a imagem de frente, na minha avaliação, o Rafael tem a visão da bola o tempo todo. Então, faltou ao VAR mostrar esse ângulo para o Claus tomar a decisão final. Pra mim é muito mais uma falha do goleiro Rafael do que uma interferência clara do Flaco Lopez - disse o especialista em participação no programa "Troca de Passes".

Além disso, o ex-árbitro ainda destaca que o gol deveria ter sido anulado por outro motivo. Isso porque, ele entende que ocorreu uma falta de Felipe Anderson em cima de Alan Franco no início do lance que gerou o gol alviverde.

- Na minha visão é uma falta clara. Pra mim, o gol deveria ter sido anulado por esta falta, que da origem a fase de ataque, foi a maneira que o Palmeiras conseguiu ter a posse de bola - concluiu.

Em campo, o Palmeiras venceu o confronto por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a 3ª colocação. O atacante Flaco López, pivô da anulação do gol de Lázaro, foi o responsável por dar a vitória para ao alviverde nos minuto final da partida.