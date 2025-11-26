Lista do Flamengo para a final da Libertadores choca torcida: 'Tem plano'
Rubro-Negro embarca para Lima nesta quarta-feira (26)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a final da Libertadores, na tarde desta quarta-feira (26), e enlouqueceu os torcedores. O Rubro-Negro viaja hoje para Lima, no Peru, onde enfrentará o Palmeiras na grande decisão.
Torcedores do Flamengo repercutem atitude do Palmeiras: ‘Gostei demais’
Fora de Campo
Atitude de Bruno Henrique em jogo do Flamengo viraliza: ‘Inevitável’
Fora de Campo
Maestro Júnior não perdoa jogador do Flamengo contra o Atlético: ‘Dificilmente’
Fora de Campo
A lista conta com nomes muito aguardados pelos torcedores. Pedro e Léo Ortiz, que estão lesionados, vão para a viagem. A presença do camisa 9 do Rubro-Negro deixou muitos flamenguistas empolgados com a possibilidade dele jogar.
➡️Maestro Júnior não perdoa jogador do Flamengo contra o Atlético: 'Dificilmente'
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se manifestaram sobre a lista da viagem para Lima. Veja os comentários abaixo:
➡️Torcedores do Flamengo repercutem atitude do Palmeiras: 'Gostei demais'
Veja comentários após lista do Flamengo para a final da Libertadores
Lista do Mengão
O Flamengo divulgou a lista de relacionados dos jogadores que irão embarcar para Lima, no Peru, e disputar a final da Copa Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, contra o Palmeiras. Entre uma das principais novidades, está a presença de Pedro.
O Flamengo viaja nesta quarta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.
Ao que tudo indicava, existia o risco de Pedro ficar fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem na última quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Até então, a expectativa é que o jogador do Flamengo não disputasse a final.
Confira lista completa do Flamengo para a final da Libertadores
Alex Sandro
Allan
Ayrton Lucas
B. Henrique
Carrascal
Cleiton
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Dyogo Alves
E. Royal
Erick
E. Cebolinha
Evertton Araujo
G. Varela
João Victor
Jorginho
Juninho
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
L. Araújo
L. Ortiz
Léo Pereira
Matheus Cunha
Michael
Pedro
Plata
Rossi
S. Lino
Saúl
Viña
Wallace Yan
Essa foi a lista do Flamengo para a final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo sábado (29).
- Matéria
- Mais Notícias