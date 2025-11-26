Lista do Flamengo para a final da Libertadores choca torcida: 'Tem plano'

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a final da Libertadores, na tarde desta quarta-feira (26), e enlouqueceu os torcedores. O Rubro-Negro viaja hoje para Lima, no Peru, onde enfrentará o Palmeiras na grande decisão.

A lista conta com nomes muito aguardados pelos torcedores. Pedro e Léo Ortiz, que estão lesionados, vão para a viagem. A presença do camisa 9 do Rubro-Negro deixou muitos flamenguistas empolgados com a possibilidade dele jogar.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se manifestaram sobre a lista da viagem para Lima. Veja os comentários abaixo:

Torcida do Flamengo na entrada do Ninho do Urubu (Foto: Enzo Cascardo/Lance!)

Veja comentários após lista do Flamengo para a final da Libertadores

Lista do Mengão

O Flamengo divulgou a lista de relacionados dos jogadores que irão embarcar para Lima, no Peru, e disputar a final da Copa Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, contra o Palmeiras. Entre uma das principais novidades, está a presença de Pedro.

O Flamengo viaja nesta quarta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.

Ao que tudo indicava, existia o risco de Pedro ficar fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem na última quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Até então, a expectativa é que o jogador do Flamengo não disputasse a final.

Confira lista completa do Flamengo para a final da Libertadores

Alex Sandro

Allan

Ayrton Lucas

B. Henrique

Carrascal

Cleiton

Danilo

De Arrascaeta

De La Cruz

Dyogo Alves

E. Royal

Erick

E. Cebolinha

Evertton Araujo

G. Varela

João Victor

Jorginho

Juninho

L. Araújo

L. Ortiz

Léo Pereira

Matheus Cunha

Michael

Pedro

Plata

Rossi

S. Lino

Saúl

Viña

Wallace Yan

Essa foi a lista do Flamengo para a final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo sábado (29).