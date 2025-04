Pato compara pênalti perdido pelo Corinthians com o de Guirassy

Alexandre Pato paritcipou de mais uma transmissão de um jogo da Champions League pelo SBT. Desta vez, ele atuou como comentarista da vitória do Borussia Dortmund sobre o Barcelona, por 3 a 1, nesta terça-feira (15), no Estádio Signal Iduna Park, pelas quartas de final do torneio europeu. Um dos destaques do ex-jogador foi a cobrança de pênalti do atacante Guirassy, no triunfo da equipe alemã.

Após o fim da partida, Pato comparou a cobrança do camisa 9 do Borussia Dortmund com uma desperdiçada por ele quando ainda era jogador do Corinthians. O lance citado aconteceu contra o Grêmio, durante a copa do Brasil de 2013. Na época, o goleiro Dida defendia o gol do tricolor gaúcho.

O pênalti desperdiçado pelo antigo atacante foi decisivo para a eliminação do Corinthians na competição daquele ano. O cenário gerou muitas criticas. Mas assim como Guirassy, ele tentou surpreender o goleiro com uma cavadinha.

- Eu bati igual. A única diferença (entre as penalidades) foi que tinha o Dida lá. Na do Guirassy, não era ele que estava. Mas tinha treinado durante a semana toda para realizar a cobrança daquela forma - comentou o ex-jogador.

Eliminação do Borussia Dortmund

Mesmo com o gol de pênalti de Guirassy, o Borussia Dortmund não conseguiu se classificar para a próxima fase da Champions League. A equipe alemã tinha uma missão difícil: a de reverter a derrota por 4 a 0, na última quarta-feira (9), na Espanha, contra o Barcelona.

Com uma ampla vantagem no placar agregado, a equipe do técnico Hansi Flick entrou em campo com o regulamento embaixo do braço para garantir a classificação. Agora, o time catalão espera o resultado de Bayern de Munique e Inter de Milão para saber quem irá enfrentar na semifinal do principal torneio europeu.