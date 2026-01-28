Estreias em dose dupla: Filipe Luís alcança feito histórico no Brasileirão pelo Flamengo



O Flamengo estreia no Brasileirão na noite desta quarta-feira (28), quando encara o São Paulo no Morumbis, às 21h30 (de Brasília). Na beira do campo, Filipe Luís comandará o time em busca do bicampeonato, já que conquistou o troféu na última temporada. O treinador, aliás, alcançará um feito histórico da equipe rubro-negra no torneio dos pontos corridos: será o primeiro técnico a dirigir o time em duas estreias seguidas.

continua após a publicidade

Contratado em outubro de 2024, Filipe Luís esteve na estreia do Flamengo no Brasileirão em 2025, e repete a dose nessa temporada. Em um mercado tão complexo como o de treinadores no futebol brasileiro, a marca do rubro-negro chama a atenção.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

A última vez que o Flamengo teve um treinador a iniciar dois anos em sequência à frente do Mais Querido foi Vanderlei Luxemburgo, em 2011 e 2012. Após assumir a equipe em outubro de 2010, o treinador se manteve no cargo por 80 jogos e dirigiu o time no início das temporadas seguintes.

continua após a publicidade

No início de 2012, entretanto, Luxemburgo foi desligado pela diretoria após duas partidas do Campeonato Carioca, por conta de desentendimentos com o elenco e a diretoria, sobretudo com Ronaldinho Gaúcho (que também deixou o clube). Assim, Luxa não conseguiu o feito de treinar a equipe em duas estreias seguidas no Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Filipe Luís no Brasileirão pelo Flamengo

Em três edições do Brasileirão como técnico do Flamengo, Filipe Luís tem, em 48 jogos, 29 vitórias, 13 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de 69,44%.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

No aspecto geral, Filipe dirigiu o Flamengo em 91 jogos, com 58 vitórias, 22 empates e 11 derrotas.

Títulos de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Copa do Brasil – 2024

– Supercopa do Brasil – 2025

– Campeonato Carioca – 2025

– Libertadores – 2025

– Campeonato Brasileiro – 2025

– Derby das Amércias – 2025

Copa Challenger – 2025

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.