Brasileirão: tarólogo crava resultado dos jogos da primeira rodada
Primeira rodada começa nesta quarta-feira (27)
O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28), com a maioria dos jogos marcados para às 19h. De olho nas partidas, o Lance! consultou o canal "Renascer das Cartas", do tarólogo Luiz Filho, que previu o resultado das partidas da primeira rodada do campeonato.
Veja os os resultados previsto pelo cartomante:
- Remo X Vitória - Vitória vence
- Coritiba x Bragantino - Coritiba vence
- Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence
- São Paulo x Flamengo - Flamengo vence
- Internacional x Athletico PR - Empate
- Fluminense x Grêmio - Fluminense vence
- Chapecoense x Santos - Empate
- Mirassol x Vasco - Mirassol vence
- Corinthians x Bahia - Corinthians vence
- Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence
IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão
O Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.
Para a IA, o G4 ficaria assim:
- Flamengo
- Palmeiras
- Atlético MG
- Grêmio
Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:
- Vitória
- Chapecoense
- Mirassol
- Remo
Confira a tabela completa, segundo a ferramenta:
- Flamengo – 76 pts
- Palmeiras – 73 pts
- Atlético-MG – 70 pts
- Grêmio – 66 pts
- Botafogo – 64 pts
- Fluminense – 62 pts
- Athletico-PR – 60 pts
- Internacional – 58 pts
- Cruzeiro – 55 pts
- São Paulo – 53 pts
- Bahia – 51 pts
- Corinthians – 49 pts
- Bragantino – 48 pts
- Santos – 46 pts
- Vasco da Gama – 45 pts
- Coritiba – 43 pts
- EC Vitória – 41 pts
- Chapecoense – 39 pts
- Mirassol – 37 pts
- Remo – 34 pts
