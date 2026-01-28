menu hamburguer
Brasileirão: tarólogo crava resultado dos jogos da primeira rodada

Primeira rodada começa nesta quarta-feira (27)

28/01/2026
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
imagem cameraBrasileirão começa nesta quarta-feira (28) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28), com a maioria dos jogos marcados para às 19h. De olho nas partidas, o Lance! consultou o canal "Renascer das Cartas", do tarólogo Luiz Filho, que previu o resultado das partidas da primeira rodada do campeonato.

Veja os os resultados previsto pelo cartomante:

  1. Remo X Vitória - Vitória vence
  2. Coritiba x Bragantino - Coritiba vence
  3. Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence
  4. São Paulo x Flamengo - Flamengo vence
  5. Internacional x Athletico PR - Empate
  6. Fluminense x Grêmio - Fluminense vence
  7. Chapecoense x Santos - Empate
  8. Mirassol x Vasco - Mirassol vence
  9. Corinthians x Bahia - Corinthians vence
  10. Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão

O Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.

Para a IA, o G4 ficaria assim:

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Atlético MG
  • Grêmio

Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

  1. Vitória
  2. Chapecoense
  3. Mirassol
  4. Remo

Confira a tabela completa, segundo a ferramenta:

  1. Flamengo – 76 pts
  2. Palmeiras – 73 pts
  3. Atlético-MG – 70 pts
  4. Grêmio – 66 pts
  5. Botafogo – 64 pts
  6. Fluminense – 62 pts
  7. Athletico-PR – 60 pts
  8. Internacional – 58 pts
  9. Cruzeiro – 55 pts
  10. São Paulo – 53 pts
  11. Bahia – 51 pts
  12. Corinthians – 49 pts
  13. Bragantino – 48 pts
  14. Santos – 46 pts
  15. Vasco da Gama – 45 pts
  16. Coritiba – 43 pts
  17. EC Vitória – 41 pts
  18. Chapecoense – 39 pts
  19. Mirassol – 37 pts
  20. Remo – 34 pts

