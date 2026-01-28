Brasileirão: tarólogo crava resultado dos jogos da primeira rodada

O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28), com a maioria dos jogos marcados para às 19h. De olho nas partidas, o Lance! consultou o canal "Renascer das Cartas", do tarólogo Luiz Filho, que previu o resultado das partidas da primeira rodada do campeonato.

Veja os os resultados previsto pelo cartomante:

Remo X Vitória - Vitória vence Coritiba x Bragantino - Coritiba vence Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence São Paulo x Flamengo - Flamengo vence Internacional x Athletico PR - Empate Fluminense x Grêmio - Fluminense vence Chapecoense x Santos - Empate Mirassol x Vasco - Mirassol vence Corinthians x Bahia - Corinthians vence Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão

O Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.

Para a IA, o G4 ficaria assim:

Flamengo

Palmeiras

Atlético MG

Grêmio

Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

1 . Vitória 2 . Chapecoense 3 . Mirassol 4 . Remo

Confira a tabela completa, segundo a ferramenta: