imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Paquetá, Neymar, Ronaldo… Leitores do L! elegem contratação mais impactante do século

Ronaldo supera Paquetá como maior contratação na opinião de internautas

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
07:00
Paquetá, Neymar, Ronaldo.. Web elege contratação mais impactante do Séc.XXI
imagem cameraAs contratações mais impactantes do século XXI (Imagem gerada por inteligência artificial)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Leitores do Lance! que fazem parte da comunidade no WhatsApp elegeram unanimemente Ronaldo Fenômeno como a maior contratação do século XXI para o futebol brasileiro, acima de Lucas Paquetá, que voltou ao Flamengo. O meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29), tornando-se o reforço mais caro já contratado por um clube do país.

Apesar de reconhecerem a magnitude de transferências como a volta de Neymar ao Santos e o retorno de Paquetá, todos concordaram que a volta de Ronaldo permanece como o principal reforço registrado no futebol nacional. Confira abaixo o resultado da votação;

Ronaldo - Corinthians48,53%

Paquetá - Flamengo

14,33%

Neymar - Santos

8,79%

Seedorf - Botafogo

7,82%

Ronaldinho - Flamengo

7,17%

Suárez - Grêmio

6,19%

Thiago Silva - Fluminense

2,93%

Rivaldo - Cruzeiro

2,61%

Depay - Corinthians

1,63%

Paquetá volta ao Flamengo

A volta de Paquetá tem valor especial para o Flamengo por ser um jogador formado nas categorias de base do clube, conhecido como "cria do Ninho do Urubu". Sua presença na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo é vista como praticamente certa.

A negociação de Paquetá com o Flamengo aconteceu depois que uma possível transferência para o Manchester City de Pep Guardiola não progrediu devido a investigações em curso. No Flamengo, o atleta usará a camisa número 20.

Paquetá com camisa e boné da Torcida Jovem, organizada do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Paquetá usará a camisa 20 no Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

