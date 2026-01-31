Paquetá, Neymar, Ronaldo… Leitores do L! elegem contratação mais impactante do século
Ronaldo supera Paquetá como maior contratação na opinião de internautas
Leitores do Lance! que fazem parte da comunidade no WhatsApp elegeram unanimemente Ronaldo Fenômeno como a maior contratação do século XXI para o futebol brasileiro, acima de Lucas Paquetá, que voltou ao Flamengo. O meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29), tornando-se o reforço mais caro já contratado por um clube do país.
Apesar de reconhecerem a magnitude de transferências como a volta de Neymar ao Santos e o retorno de Paquetá, todos concordaram que a volta de Ronaldo permanece como o principal reforço registrado no futebol nacional. Confira abaixo o resultado da votação;
|Ronaldo - Corinthians
|48,53%
Paquetá - Flamengo
14,33%
Neymar - Santos
8,79%
Seedorf - Botafogo
7,82%
Ronaldinho - Flamengo
7,17%
Suárez - Grêmio
6,19%
Thiago Silva - Fluminense
2,93%
Rivaldo - Cruzeiro
2,61%
Depay - Corinthians
1,63%
Paquetá volta ao Flamengo
A volta de Paquetá tem valor especial para o Flamengo por ser um jogador formado nas categorias de base do clube, conhecido como "cria do Ninho do Urubu". Sua presença na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo é vista como praticamente certa.
A negociação de Paquetá com o Flamengo aconteceu depois que uma possível transferência para o Manchester City de Pep Guardiola não progrediu devido a investigações em curso. No Flamengo, o atleta usará a camisa número 20.
