Paquetá, Neymar, Ronaldo… Leitores do L! elegem contratação mais impactante do século

Leitores do Lance! que fazem parte da comunidade no WhatsApp elegeram unanimemente Ronaldo Fenômeno como a maior contratação do século XXI para o futebol brasileiro, acima de Lucas Paquetá, que voltou ao Flamengo. O meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29), tornando-se o reforço mais caro já contratado por um clube do país.

Apesar de reconhecerem a magnitude de transferências como a volta de Neymar ao Santos e o retorno de Paquetá, todos concordaram que a volta de Ronaldo permanece como o principal reforço registrado no futebol nacional. Confira abaixo o resultado da votação;

Ronaldo - Corinthians 48,53% Paquetá - Flamengo 14,33% Neymar - Santos 8,79% Seedorf - Botafogo 7,82% Ronaldinho - Flamengo 7,17% Suárez - Grêmio 6,19% Thiago Silva - Fluminense 2,93% Rivaldo - Cruzeiro 2,61% Depay - Corinthians 1,63%

Paquetá volta ao Flamengo

A volta de Paquetá tem valor especial para o Flamengo por ser um jogador formado nas categorias de base do clube, conhecido como "cria do Ninho do Urubu". Sua presença na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo é vista como praticamente certa.

A negociação de Paquetá com o Flamengo aconteceu depois que uma possível transferência para o Manchester City de Pep Guardiola não progrediu devido a investigações em curso. No Flamengo, o atleta usará a camisa número 20.