Paparazzo Rubro-Negro surpreende em cara a cara entre Flamengo e Chelsea

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Para a ocasião, o Lance! comparou os elencos dos dois clubes com o influenciador Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro.

O comunicador apontou que o elenco do clube carioca é melhor do que o do inglês. Na análise, Paparazzo colocou apenas dois jogadores dos Blues na escalação ideal dos dois times. Tratam-se do volante Caicedo e do atacante Madueke. Os atletas foram comparados respectivamente com De la Cruz e Bruno Henrique.

Do lado Rubro-Negro, o influenciador escolheu nove jogadores. O goleiro Rossi venceu a disputa com o Robert Sánchez. Ainda no setor defensivo, o quarteto de defesa foi todo do Flamengo: Wesley, Alex Sandro, Léo Ortiz e Léo Pereira.

No meio, Erick Pulgar venceu o confronto contra o argentino Enzo Fernandez, assim como, Arrascaeta foi considerado melhor que Cole Palmer por Paparazzo Rubro-Negro. Além disso, Gerson e Pedro foram apontado como superiores a Pedro Neto e Nicolas Jackson.

Cara a cara do Paparazzo Rubro-Negro

Goleiro: Rossi (Fla)

Laterais: Wesley (Fla) e Alex Sandro (Fla)

Zagueiros: Léo Ortiz (Fla) e Léo Pereira (Fla)

Meias: Caicedo (Che), Gerson (Fla), Arrascaeta (Fla) e Pulgar (Fla)

Atacantes: Pedro (Fla) e Madueke (Fla)

Flamengo x Chelsea

O confronte entre o Rubro-negro carioca e os Blues pelo Mundial de Clubes acontece nesta sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), nos Estados Unidos. A partida pode definir a liderança momentânea do Grupo D. Ambas as equipes venceram na estreia da competição e somam três pontos na classificação.