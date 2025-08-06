Palmeirenses elegem culpado por eliminação contra o Corinthians: ‘Inaceitável’
Alviverde caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil
O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e assim, eliminou o rival e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Após o resultado, torcedores do Alviverde apontaram o técnico Abel Ferreira como o principal culpado para a eliminação do clube na competição.
Nas reclamações, parta da torcida alviverde destacou o momento ruim da equipe paulista. Um dos principais pontos destacados foi o fato do Palmeiras ter sido eliminado pela segunda vez no ano para o rival. O mesmo cenário aconteceu no início da temporada, durante a disputa do Campeonato Paulista.
Corinthians x Palmeiras
Em campo, a equipe de Dorival Júnior dominou o confronto por completo. Após vencer a primeira partida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, o Timão voltou a superar o principal rival, desta vez fora de casa.
A vitória do Alvinegro começou a ser construída aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Aníbal Moreno foi expulso por dar uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians conseguiu balançar as redes em duas oportunidades. Uma com Matheus Bidu e outra com Gustavo Henrique.
Após eliminar o rival, o Corinthians, agora, espera o sorteio da próxima fase da competição. Neste momento, Fluminense, Atlético-MG e Athletico-PR são os clubes que também alcançaram a classificação nesta quarta-feira (6).
