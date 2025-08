O Palmeiras entra em campo contra o Corinthians nesta quarta-feira (6) com a missão de reverter a desvantagem de um gol do confronto de ida e evitar a eliminação na Copa do Brasil diante de sua torcida no Allianz Parque.

Palmeiras eleva receitas com Mundial, supera meta e mira arrecadação bilionária

Além do avanço às quartas de final, o time tenta impedir uma segunda derrota para o Corinthians em 2025, fato inédito na trajetória alviverde, buscar a revanche após decisão do Paulistão e garantir a premiação pela classificação.

Caso vença o rival por dois ou mais gols de diferença, o Palmeiras garantirá R$ 4,7 milhões em premiação. O time também terá nova receita com a bilheteria no Allianz Parque em um dos duelos das quartas de final. No único compromisso como mandante nesta edição da Copa do Brasil, diante do Ceará, o Verdão arrecadou R$ 2.633.274,10 (valor líquido).

Para isso, a equipe comandada por Abel Ferreira precisará encerrar o jejum ofensivo contra o Corinthians em confrontos eliminatórios nesta temporada. Ao todo, os times se enfrentaram três vezes, duas pelo Campeonato Paulista e uma pela Copa do Brasil, com apenas dois gols anotados, ambos a favor do adversário.

Vitor Roque em partida do Palmeiras contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras luta por vitória larga na Copa do Brasil

Em 2025, o Palmeiras conquistou 11 vitórias por dois ou mais gols de diferença. Foram cinco triunfos no Allianz Parque, quatro fora de casa, um na Arena Barueri e um em campo neutro. Entre os resultados estão o 6 a 0 sobre o Sporting Cristal e o 3 a 0 diante do Ceará, este último válido pela Copa do Brasil.

