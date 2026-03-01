Palmeiras x São Paulo: vidente crava classificado no Paulistão

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar, na noite deste domingo (1), no duelo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista. Um vidente apontou qual dos dois gigantes do futebol brasileiro vai avançar para a final.

De acordo com a previsão de Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Palmeiras vencerá o São Paulo na Arena Barueri e vai se classificar para a final do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 20h30 (Brasília) para a decisão.

As cartas do vidente apontaram que o Palmeiras fará um jogo de muito comprometimento e terá uma equipe bastante compacta contra o rival. Além disso, o time comandado por Abel Ferreira terá muita raça e entrega, por isso é favorito para chegar à final.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam pelo Paulistão (Foto: Rubens Chiri/Saopaulo)

Onde assistir Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.