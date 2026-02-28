São Paulo encerra treinos para enfrentar o Palmeiras; veja desfalques e provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras em decisão que acontece neste domingo, dia 1, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O treino deste sábado (28) começou com um vídeo apresentado no auditório do SuperCT e na sequência os jogadores foram ao gramado para o aquecimento sob o comando da preparação física.

Depois dos exercícios iniciais, o técnico Hernán Crespo dividiu o elenco em dois grupos. Um fez uma atividade tática, de 11 contra 11, em uma área delimitada do gramado, onde o treinador fez os últimos ajustes.

Para estes jogadores, houve também um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. A outra parte dos atletas realizou em outro campo um treino de enfrentamentos em campo reduzido.

(Foto: Divulgação/ São Paulo)

São Paulo terá retornos importantes contra o Palmeiras

O São Paulo terá retornos importantes contra o Palmeiras para a decisão. Lucas Ramon, o zagueiro Sabino e o volante Danielzinho voltam a ficar à disposição, poupados no último jogo. O trio treinou normalmente.

O técnico Hernán Crespo, inclusive, relacionou todos os jogadores do elenco para o clássico. São poucas exceções, como Igor Felisberto, Nicolas, Djhordney, Pedro Ferreira e Tete, que estarão disputando o jogo contra o Vasco da Gama, pelo Brasileiro Sub-20, às 15h deste domingo (01). Alan Franco foi expulso nas quartas de final e também não joga.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Veja a provável escalação

Um provável time do São Paulo para a decisão conta com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

