Herói do Corinthians, Hugo Souza critica postura do time no Dérbi: ‘Inconformado”

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na noite desta quinta-feira (6). Maurício marcou para o Verdão e Yuri Alberto empatou ainda no primeiro tempo. O centroavante do Timão foi expulso na etapa final, após receber o segundo cartão amarelo por simulação.

Nos acréscimos, Estêvão foi derrubado na área, e o árbitro Raphael Claus assinalou pênalti para o Palmeiras. O atacante cobrou a penalidade, mas o goleiro Hugo Souza espalmou. Mesmo com a categoria de herói da partida, o goleiro preferiu cobrar mais atitude da equipe na entrevista após o duelo.

— Bom, fico feliz pela minha performance, por sair como craque do jogo, mas inconformado pela forma que foi o jogo, pela forma que a gente não conseguiu jogar hoje. O clássico precisa de um pouco mais na nossa equipe — disse o goleiro do Corinthians.

Escolhido o craque do jogo, Hugo Souza defendeu a segunda penalidade seguida nesta temporada. Na segunda-feira (3), já havia conseguido o feito na vitória do Corinthians sobre o Novorizontino por 1 a 0.

Hugo Souza defendeu pênalti nos minutos finais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Líder na tabela geral do Paulistão

Com o empate, o Corinthians chegou aos 19 pontos no Paulistão e lidera a tabela geral de classificação. O Timão já disputou a 11ª rodada, quando venceu o Novorizontino por 1 a 0, na segunda-feira (2). A partida foi antecipada devido à participação do clube alvinegro na Pré-Libertadores (Fase Preliminar 2). O clube alvinegro volta a campo domingo (9), às 20h30m (de Brasília), contra o São Bernardo, na Neo Química Arena.

— Nós precisamos melhorar, a gente vai melhorar, mas o importante é que a gente não perdeu, né? Pontuamos, isso é importante. Acredito que esse ponto foi importante para deixar a gente na liderança, não só do grupo, mas também da classificação geral, e é isso que a gente vai buscar - enfatizou o goleiro, após o empate com o Palmeiras.