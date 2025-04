O Flamengo visita a LDU na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), as equipes entram em campo às 19h (de Brasília). Além de encarar o líder do Grupo C, o time brasileiro terá outro duro desafio na cidade equatoriana: os 2.850 m de altitude.

Não é novidade para ninguém a dificuldade que as equipes brasileiras encontram jogando contra times na altitude. Entretanto, os cenários ficam ainda mais delicados dependedo da situação. No retrospecto jogando acima de 2.500 metros de altitude por torneios sul-americanos, as lembranças não são boas para os rubro-negros.

Neste cenário, o Rubro-Negro entrou em campo em 17 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas. Um aproveitamento de 31%.

A última vitória, aliás, foi justamente contra a LDU em Quito. Treinado por Rogério Ceni em 2021, o Flamengo venceu o time mandante por 3 a 2, com gols de Gabigol (2x) e Bruno Henrique. Apesar de um grande desempenho no primeiro tempo, quando abriu dois gols de vantagem no marcador, a equipe rubro-negra sertiu a altitude e jogou no sacrifício na segunda etapa. Com muita entrega em campo, segurou o placar e levou os três pontos para casa.

Bruno Henrique comemora gol contra a LDU com Gabigol (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Veja a lista com os jogos

Jorge Wilstermann 1 x 2 Flamengo (1981) - Cochabamba (2.560 metros) Bolívar 3 x 1 Flamengo (1983) - La Paz (3.640 metros de altitude) Real Potosí 2 x 2 Flamengo (2007)- Potosí (4.090 metros) Cienciano 0 x 3 Flamengo (2008) - Cusco (3.360 metros) Real Potosí 2 x 1 Flamengo (2012) - Potosí (4.090 metros) Bolívar 1 x 0 Flamengo (2014) - La Paz (3.640 metros) Santa Fé 0 x 0 Flamengo (2018) - Bogotá (2.640 metros) San José 0 x 1 Flamengo (2019) - Ouruo (3.700 metros) LDU 2 x 1 Flamengo (2019) - Quito (2.850 metros) Del Valle 2 x 2 Flamengo (2020) - Quito (2.850 metros) Del Valle 5 x 0 Flamengo (2020) - Quito (2.850 metros) LDU 2 x 3 Flamengo (2021) - Quito (2.850 metros) Del Valle 1 x 0 Flamengo (2023) - Quito (2.850 metros) Aucas 2 x 1 Flamengo (2023) - Quito (2.850 metros) Millonarios 1 x 1 Flamengo (2023) - Bogotá (2.640 metros) Bolívar 2 x 1 Flamengo (2024) - La Paz (3.640 metros) Bolívar 1 x 0 Flamengo (2024) - La Paz (3.640 metros)

