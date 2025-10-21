Galvão Bueno propôs uma dinâmica aos seus companheiros no programa "Galvão e Amigos", apontar quem é o atacante mais decisivo do Brasil, considerando Flaco López, Vitor Roque (Palmeiras), Pedro e Arrascaeta (Flamengo) como as principais opções. O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo foi contra a opinião geral e apontou Pedro como o mais decisivo.

Pedro decide "final antecipada" contra Palmeiras no Maracanã

O Flamengo abriu 3 a 1 no Palmeiras no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O camisa 9, participou diretamente dos três gols. No primeiro, assistência para o camisa 10. No segundo, sofreu a falta que originou o gol de pênalti cobrado por Jorginho. E, no terceiro, não só atuou como centroavante e ampliou o placar, como também abafou a saída de bola palmeirense para gerar a oportunidade de gol.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Expectativas para Flamengo x Racing, no Maracanã

No Maracanã, que já conta com os ingressos esgotados, a torcida do Flamengo prepara uma grande festa para o confronto contra o Racing, da Argentina. A bola rola nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). A ideia é fazer uma grande festa, com direito a mosaico, para empurrar o time carioca em busca da decisão para a grande final da Libertadores.

Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

