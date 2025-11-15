Palmeiras ou Flamengo? Colunistas do Lance! apontam quem irá sofrer mais com desfalques

Flamengo e Palmeiras entram em campo desfalcados, neste sábado (15), para realizarem jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Rubro-Negro enfrentar o Sport, e do outro, o Alviverde encara o Santos. Diante do cenário, o Lance! pediu para os colunistas Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça analisarem o cenário.

continua após a publicidade

➡️ Neto cobra companheiro de programa: 'Quer fazer média com o Neymar'

O Flamengo soma 11 ausências (Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções e Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho com problemas médicos). Já o Palmeiras 12 (os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões).

- Esse é o grande ponto disso. A aberração de jogos que decidem um campeonato em meio a uma Data Fifa. Não faz sentido algum, é um absurdo que isso aconteça. Mas creio que, apesar do nível enorme dos desfalques, o Flamengo tenha um elenco melhor para ter uma melhor reposição - disse Lúcio de Casto.

continua após a publicidade

- O Palmeiras, sem o ataque titular e contra adversário mais difícil, vai sofrer mais - concordou Tironi.

- O Flamengo terá disponível três jogadores de meio de campo (Pulga, De la Cruz e Saúl) que seriam titulares em qualquer clube do Brasil. Isso apesar dos desfalques. Entendo, que talvez, com a falta dos estrangeiros e do Vitor Roque, o Palmeiras vai ter mais dificuldades - concluiu Guffo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo x Palmeiras

Atualmente, as equipes se encontram com os mesmos 68 pontos na tabela de classificação. Contudo, o Alviverde lidera o campeonato pelo fato de ter uma vitória a mais que o adversário.

continua após a publicidade

Neste sentido, uma possível vitória do Flamengo sobre o Sport, que se encontra na última colocação do Brasileirão, poderia assegurar a liderança. Para isso, o Palmeiras precisaria empatar ou perder o clássico contra o Santos. A equipe alvinegra vive momento crucial, na busca de se livrar do rebaixamento.

Ambas as partidas acontecem neste sábado (15). O Rubro-Negro entra em campo primeiro, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Só depois, acontece o clássico paulista, marcado para às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.