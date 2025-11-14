Neto cobra companheiro de programa: 'Quer fazer média com o Neymar'
Comentaristas tiveram opiniões divergentes sobro o clássico Santos x Palmeiras
O ex-jogador Neto questionou a opinião do comentarista Dirceu Maravilha, que palpitou em uma vitória do Santos no clássico contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Durante o programa "Donos da Bola", da Band, o atual apresentador cravou uma vitória do Alviverde. Neto repudiou a opinião de Maravilha e chegou a dar uma "chamada" no companheiro de trabalho. Na cobrança, o ex-jogador citou o atacante Neymar.
- Posso falar o Santos? - perguntou Maravilha.
- Quer falar o quê? - questionou Neto.
- O Santos vai ganhar o jogo amanhã. O Palmeiras vai estar muito desfalcado. Apesar de ter um bom elenco. Amanhã o Neymar vai fazer a diferença amanhã. O Santos vai ralar o time do Palmeiras - disse comentarista.
- Quer fazer média com o Neymar. Para mim, o Palmeiras ganha. Time forte, que briga pelo brasileiro e paga em dia - concluiu o ex-jogador.
Santos x Palmeiras
As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto com 12 desfalques; são eles: os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões.
Por outro lado, o Santos estará completo para o clássico. A principal presença é a de Neymar, que busca ter uma sequência de jogos com a camisa do Peixe. O clássico paulista será decisivo para o time alviverde, que busca sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.
