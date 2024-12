Atlético-MG: Everson admite que despedida da temporada é melancólica

O goleiro Everson, do Atlético-MG, foi a imagem de uma equipe abatida, na saída de campo após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, pela penúltima rodada do Brasileiro. O Galo perdeu pela terceira vez seguida e ampliou a sequência sem vitória para 12 partidas, desde 22 de outubro.

- É um momento ruim. Difícil de explicar depois de 12 partidas. A gente queria vencer e sabia da importância de uma vitória aqui – afirmou o goleiro ainda no gramado de São Januário.

Everson admitiu que a despedida da temporada está sendo muito ruim – domingo (8), o Atlético-MG recebe o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados:

- Agora é tentar fechar o ano com uma vitória. Será uma despedida melancólica, pelos dois vices (da Copa do Brasil e da Libertadores), pela punição… Sabemos que vamos jogar sem a massa lá. Mas temos de terminar, pelo menos, na Sul-Americana para pensar no calendário de 2025 – disse o goleiro atleticano.

Apesar da derrota em São Januário, o Atlético-MG, com 44 pontos, mantém chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025. O jogo contra o Athletico-PR, domingo (8), na Arena MRV, será com portões fechados por causa da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à confusão na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Sequência sem vitória de Milito aumenta para 12 jogos

A equipe do técnico Gabriel Milito ampliou a série de jogos sem vitória para 12 – a última foi há mais de um mês: 3 a 0 sobre o River Plate, na Arena MRV, pela semifinal da Libertadores. Agora a sequência negativa tem oito derrotas e quatro empates, com apenas sete gols marcados e 19 sofridos.