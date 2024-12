Mauro Cezar simula tabela final e rebaixa gigante no Brasileirão

O jornalista Mauro Cezar Pereira publicou, na madrugada desta quinta-feira (5), uma simulação da tabela final do Brasileirão. O que chamou atenção foi que a combinação de resultados feita pelo jornalista acabou rebaixando o Atlético-MG, finalista da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

A chance é pequena. Segundo o site da UFMG, no momento que essa nota foi publicada, especificamente 0,56%. Para isso acontecer, o Fluminense precisaria somar pelo menos quatro pontos. O que seria mais provável é uma vitória sobre o Cuiabá e um empate contra o Palmeiras. O Criciúma e o próprio Galo teriam que perder os dois jogos que ainda restam no Brasileirão. O trabalho do Bragantino seria o oposto, vencer os dois jogos. Dessa forma, a tabela terminaria desse jeito.

Fluminense e Bragantino, adversários diretos do Atlético-MG na briga contra o rebaixamento no campeonato, ainda jogam pela 37ª rodada nesta quinta-feira. A última rodada está marcada para acontecer de forma simultânea, no domingo (8), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas