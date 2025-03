Pai de Neymar nega suborno, e jogador toma atitude após acusação de modelo

Uma nova polêmica envolvendo o nome de Neymar tomou o noticiário nos últimos dias. Em entrevista ao repórter Léo Dias, do programa "Fofocalizando", uma modelo alegou ter se relacionado com o jogador em uma festa no início da semana. Segundo o "Uol", o pai do atacante estuda entrar com uma ação contra o jornalista e o SBT, enquanto o atleta decidiu ignorar a confusão por "falta de credibilidade" da mulher.

continua após a publicidade

➡️ Neymar é defendido por DJ de festa em meio a polêmica de possível traição

Na última quinta-feira (13), o portal "LeoDias" noticiou o helicóptero de Neymar em uma festa numa chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A assessoria do jogador alegou que o atleta do Santos não esteve presente no local, e que a aeronave é frequentemente emprestada para amigos e familiares do atacante.

Na sexta (16), a modelo Any Awuada entrou ao vivo no "Fofocalizando", afirmou que esteve na festa e teve relações sexuais com Neymar e outra pessoa. A mulher também alegou que o pai de Neymar teria pago R$ 80 mil a ela para não se pronunciar sobre o assunto. Através de um áudio, Neymar Pai negou a situação durante o programa.

continua após a publicidade

DJ da festa nega presença de Neymar

Atração musical da festa, DJ Miury emitiu um comunicado à imprensa, onde alegou ter sido chamada para tocar na festa. Entretanto, disse ter assinado um acordo de confidencialidade, que a proibia de registrar momentos durante o evento com o celular, e afirmou não ter visto o atleta dentro das festividades.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não posso afirmar que ele esteve presente, pois não o vi lá. (...) É uma total falta de respeito criar histórias sem provas, jogando acusações sem medir as consequências. Estamos falando da vida pessoal e profissional de uma pessoa, e esse tipo de exposição pode causar danos irreparáveis - disse Miury.

continua após a publicidade