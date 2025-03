Neymar e Bruna Biancardi estariam em crise após vídeos do jogador em festa, diz portal

Atacante do Santos e da Seleção Brasileira, Neymar estaria vivendo uma crise no relacionamento com Bruna Biancardi, segundo o portal "LeoDias". A influenciadora teria recebido vídeos do jogador em uma festa na última segunda-feira (10), em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Ainda segundo informações do portal, a festa contou com a presença de algumas mulheres, o que teria incomodado Bruna Biancardi. O pai de Neymar, que teria marcado presença no local, tentou acalmar os ânimos afirmando que o filho não havia feito nada de errado.

O helicóptero particular de Neymar foi avistado estacionado na chácara, que fica em um condomínio fechado, mas segundo a assessoria do jogador, o atacante não esteve presente na festa. O staff do craque também alegou que a aeronave é emprestada para amigos com frequência.

Polêmica de Neymar no Carnaval

Na última semana, alguns torcedores do Santos criticaram a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, sendo convidado para um dos camarotes.

O problema é que, durante o Carnaval, o jogador estava com um desconforto na coxa esquerda e foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida santista ficou na bronca após ver Neymar no Rio enquanto não estava em recuperação para jogar a decisão.

