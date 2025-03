A polêmica festa de Neymar, que teria traído a noiva Bruna Biancardi e causado nova crise no relacionamento, segue dando o que falar. Desta vez, quem entregou uma nova visão sobre o assunto foi uma das atrações possivelmente contratadas pelo craque para animar a ocasião.

A DJ Miury emitiu um comunicado à imprensa, onde alegou ter sido chamada para tocar na festa. Entretanto, disse ter assinado um acordo de confidencialidade, que a proibia de registrar momentos durante o evento com o celular, e afirmou não ter visto o atleta dentro das festividades.

- Não posso afirmar que ele esteve presente, pois não o vi lá. [...] É uma total falta de respeito criar histórias sem provas, jogando acusações sem medir as consequências. Estamos falando da vida pessoal e profissional de uma pessoa, e esse tipo de exposição pode causar danos irreparáveis - apontou Miury.

👀 Como a festa de Neymar virou polêmica?

Segundo informações vazadas pelo portal "LeoDias", Bruna recebeu vídeos de Neymar e mulheres no local, e se enfureceu com a situação. O pai do craque, por sua vez, tentou apaziguar o clima, afirmando que seu filho não fez nada de errado. O helicóptero particular do camisa 10 do Santos foi visto nos arredores do local da festa, realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo; porém, segundo a assessoria, a aeronave costuma ser emprestada a amigos com frequência.

Contundido, o meia-atacante teve outras más notícias relacionadas ao seu nome na sexta-feira (14). Logo depois da polêmica, o astro foi cortado da convocação de Dorival Júnior e será desfalque da Seleção Brasileira para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A decisão da comissão se deve a um edema muscular, que já havia o tirado de ação na semifinal do Paulistão, em derrota para o Corinthians, e que não teve quadro de evolução nos dias posteriores.

