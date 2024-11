Recém-chegado nos canais Globo, o jornalista e ex-youtuber do canal Desimpedidos, Fred Bruno já se envolveu em uma polêmica com Neymar. Uma página de notícias do futebol publicou um corte onde Fred criticava as atitudes de Neymar no extra campo e o vídeo viralizou. Irritado com a declaração do jornalista, Neymar comentou na publicação: "Esse é um fanfarrão".

O que Fred disse?

"Eu admiro muito o Neymar dentro de campo, mas fora de campo eu acho que ele tem atitudes muito questionáveis. Ele é o nosso melhor jogador, já quebrou vários recordes e quando ele joga na Seleção tem gente que torce contra ele. Tem algumas escolhas da vida do Neymar que de fato são escolhas ruins."]

Relembre algumas polêmicas de Neymar fora de campo

2016: Denúncia de assédio sexual por uma funcionária da Nike, sua ex-patrocinadora (negou) Copa América de 2015: postou um texto após a eliminação dizendo: "aparecer um bando de babaca para falar m.." 2019: Acusado de estupro pela modelo Najila Trindade, em Paris (caso foi arquivado) 2019: Veio ao carnaval no Brasil enquanto estava com uma lesão no metatarso no PSG Acusação de fraudes ficais pelo tribunal espanhol pela transferência para o Barcelona Socou um torcedor do Rennes na arquibancada após uma derrota do PSG Tirou a bola de Cavani em uma cobrança de falta e discutiram para ver quem seria o bater oficial do PSG Casos de traição e nova gravidez exposta durante gravidez de Bruna Biancardi