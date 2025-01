Andressa Urach revela detalhes íntimos de affair com Neymar: ‘Caridade’

Em uma entrevista concedida ao podcast "Moskitalks", a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach revelou detalhes sobre o breve affair com Neymar, jogador do Al-Hilal. A modelo mencionou que, inicialmente, não tinha interesse em se envolver com o atacante, mas acabou decidindo "fazer essa caridade".

Durante a entrevista, um momento de humor surgiu quando o apresentador questionou sobre o desempenho de Neymar em um contexto mais íntimo. Urach, mantendo o bom humor, respondeu que "Ele só não conseguiu terminar o segundo tempo", provocando risadas.

O encontro supostamente teria acontecido em 2013, na época em que Andressa tinha saído do programa "A Fazenda 6", da TV Record. A modelo foi uma das principais personagens daquela edição pela sua personalidade e brigas marcantes, mesmo que não tenha ganhado o Reality.

Neymar atualmente namora com Bruna Biancardi, com quem tem a pequena Mavie, de pouco mais de um ano. A influenciadora está grávida do jogador mais uma vez. Além de Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de seis meses, do affair com Amanda Kimberlly.