Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 10:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, Gabigol se envolveu em uma polêmica com a torcida do Flamengo após ter sido flagrado usando uma camisa do Corinthians. A foto foi tirada em um churrasco, somente com amigos íntimos do jogador, por isso ainda há dúvidas quanto a quem tirou a foto. As hipóteses são de que pode ter sido um dos amigos presentes no churrasco ou algum funcionário que trabalhava no evento. Nesta segunda-feira (20), Valdemir Silva Almeida, pai do atleta, postou uma foto com o pet da família em seu Instagram e cutucou os amigos de Gabigol na legenda; confira

O post gerou grande revolta entre os flamenguistas, que ainda muito fervorosos com o jogador, criticaram a atitude de Valdemir em sair em defesa do filho. Gabigol não interagiu com o post do pai.

Veja algumas reações:

Gabigol foi fotografado em sua casa, usando camisa do Corinthians (Foto: Reprodução / X)

O atleta foi relacionado para a partida contra o Amazonas, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, próximo confronto do Flamengo. Mesmo com toda a polêmica, o jogador fica a disposição do técnico Tite.