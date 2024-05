Marcos Braz, dirigente do Flamengo, aparece ao lado de personal, pegando pesado em treino







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta segunda-feira (20), a internet foi pega de surpresa com um vídeo do treino de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Publicado por ele mesmo, o vídeo chama atenção pela quantidade de carga suportada pelo dirigente no exercício e pelo seu porte físico atlético.

Muitos torcedores chegaram a brincar nas redes sociais, falando que o vice-presidente deve estar se preparando para alguma luta. O dirigente já acumula quase 1 milhão de seguidores, somente no Instagram.

Confira o vídeo e algumas reações;

Recentemente o dirigente se envolveu diretamente na polêmica envolvendo Gabigol ter sido visto usando a camisa do Corinthians, mas deu o assunto como encerrado.

O próximo confronto do Flamengo é pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Amazonas. O time dp VP ganhou o jogo de ida por um a zero, em uma atuação que não convenceu a torcida rubro-negra. A volta será na Arena da Amazônia.

Marcos Braz em entrevista coletiva pelo Flamengo (Foto: Paula Mattos / Lance!)