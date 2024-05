Filho de Tiquinho Soares viraliza em live com elenco do Botafogo

Tiquinho Soares e seu filho Cristiano no vestiário do Botafogo (Foto: Reprodução/ Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro em detrimento das tragédias climáticas no Sul do Brasil, os jogadores do Botafogo: Tiquinho Soares, Tchê Tchê e Victor Sá, passaram a aparecer mais frequentemente em lives pela plataforma digital Twitch, jogando videogame em suas folgas. Dessa vez, o filho de Tiquinho, Cristiano, roubou a cena com suas interações espontâneas, descontraídas e engraçadas com os parceiros do pai.

Os cortes da live viralizaram na web, principalmente entre a torcida do Botafogo, que adotou o filho de Tiquinho como um "mascote" do time e gostou de ver a interação dos jogadores no âmbito extra-campo.

Confira os cortes e a reação dos internautas;

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Cristiano é o filho mais velho de Tiquinho Soares (Foto: Vítor Silva/ Botafogo )

Nesta quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Vitória em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Tiquinho não participa do confronto pois está fora por uma lesão muscular na coxa desde o dia 24 de abril. Tchê Tchê está disponível e viaja para a Bahia para a partida decisiva no Estádio Manoel Barradas, o Barradão. Victor Sá não faz mais parte do elenco alvinegro.

➡️FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

📺Transmissão: SporTV (TV fechada); Premiere (Pay-per-view).

📆Data: Quarta-feira, 22 de maio de 2024.

🕐Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️Local: Estádio Manoel Barradas, vulgo Barradão (Salvador, Bahia).

🟨Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, Francisco Chaves Bezerra Júnior , Guilherme Dias Camilo, Deborah Cecilia Cruz

🖥️ VAR: Rodolpho Toski, Cleriston Clay Barreto, Ilbert Estevam da Silva, Rodrigo Pereira Joia