Edmundo é ídolo do Vasco e já defendeu a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Vasco, o atacante Edmundo declarou para a Revista PlayBoy, em 2014, que foi melhor jogador que Ronaldo Fenômeno durante toda sua carreira no futebol. A declaração foi relembrado por uma página de futebol no X (antigo Twitter) e reação dos torcedores não foram muito favoráveis ao camisa 7 da Seleção Brasileira.

➡️ Vini Jr perderá a Bola de Ouro e não viajará a Paris, diz jornal

Não é a primeira vez que a fala é debatida nas redes sociais, que sempre gera comentários que relembram as carreiras dos dois craques. Edmundo passou por diversos clubes brasileiros, além de duas passagens na Itália e no Japão, com 744 jogos disputados e 360 gols marcados. Camisa 9 da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno fez maior parte da carreira na Europa, mas brilhou também no Cruzeiro e Corinthians. Ao todo, Fenômeno atuou em 615 partidas e 414 gols marcados.

Relembre declaração de Edmundo

"Eu joguei mais que Ronaldo a vida inteira, não só em 1997. Fiz o dobro de gols, fui campeão mais vezes. Itália é campeonato de 3 times, no Brasil 12 disputam. Ser artilheiro aqui é duro. Ronaldo jogou aqui e não conseguiu. Única coisa que diferencia ele é a Seleção"

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas