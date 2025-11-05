menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas criticam escolha de palco para São Paulo x Flamengo

Estádio Morumbis não receberá mais jogos em 2025

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
09:40
São Paulo Flamengo
imagem cameraFlamengo 2 x 0 São Paulo no 1º turno do Brasileirão (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Diferente do habitual, o São Paulo receberá o Flamengo na Vila Belmiro. Isso porque o Morumbis, casa do Tricolor, não será mais utilizada nesta temporada, em decorrência de uma série de shows que irão acontecer no estádio. A escolha da diretoria do São Paulo de "interditar" o estádio para compromissos do clube foi criticada por diversos jornalistas.

O uso intenso do estádio danificará significativamente o gramado, por isso o Morumbis não poderá mais sediar partidas em 2025. O processo de replantio requer um período para que a nova grama se firme antes de voltar a ser utilizada.

Com os eventos que ocuparão a agenda do estádio do São Paulo, o  Lance! apurou que o Tricolor espera arrecadar cerca de R$ 20 milhões, falando em valores líquidos.

🏟️ Com eventos marcados até o final de novembro, o Tricolor terá que mandar seus últimos quatro jogos na Vila Belmiro. CONFIRA;
São Paulo x Flamengo (05/11): Vila Belmiro – 32ª rodada
São Paulo x Red Bull Bragantino (08/11): Vila Belmiro - 33ª rodada
São Paulo x Juventude (23/11): Local indefinido – 35ª rodada
São Paulo x Internacional (03/12): Local indefinido – 37ª rodada

São Paulo x Flamengo será disputado na Vila Belmiro

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que acontecerá na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes?
O São Paulo chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time alcançou 44 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela.

Quanto ao Flamengo, para o confronto na Vila Belmiro, o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Carrascal e Everton Cebolinha. Por outro lado, terá de lidar com baixas no time titular, como Léo Ortiz, Jorginho e Pedro.

