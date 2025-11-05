O meio-campista Saúl, jogador do Flamengo, foi visto realizando compras em uma loja de departamento em um shopping do Rio de Janeiro, acompanhado de sua esposa e filhos. Torcedores reconheceram o atleta espanhol durante seu passeio familiar, transformando o momento em assunto nas redes sociais.

O atleta de 30 anos, que possui contrato com salário elevado no clube carioca, chamou atenção por frequentar um ambiente comercial comum.

Saúl, o espanhol do Flamengo, já é quase carioca

Contratado há aproximadamente três meses, Saúl já se integrou completamente ao elenco do Flamengo e, ao que tudo indica, à cidade carioca. O jogador tornou-se peça importante no esquema tático implementado pelo técnico Filipe Luís, que o utiliza regularmente nas partidas do clube.

Saúl está relacionado para o próximo compromisso do Flamengo, marcado para esta quarta-feira contra o São Paulo. O confronto disputado na Vila Belmiro é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta, Saúl e Rossi entram em campo com pequenos torcedores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A reta final do Brasileirão está acirrada entre Flamengo e Palmeiras. Apenas um ponto separa as equipes na classificação, que conta com o time paulista na liderança (65 pontos). Ambos contam com um jogo a menos.

Para o confronto pelo Brasileirão, o Rubro-Negro, que busca os três para ultrapassar o Palmeiras na liderança da competição, conta com desfalques importantes no time titular: Léo Ortiz, Jorginho e Pedro.